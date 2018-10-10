قوات فرنسية تجري مناورات تحاكي هجوما إرهابيا بالتزامن مع اجتماع وزراء داخلية أوروبيين

أجرت قوات من الأمن والطوارئ في فرنسا، مناورات تحاكي هجومًا إرهابيًا على استاد في ليون، وذلك بالتزامن مع اجتماع تعقده مجموعة من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في المدينة اليوم الثلاثاء.

وشارك المئات من قوات الأمن وخدمات الطوارئ، وكذلك ممثلون يقومون بدور الإرهابيين، في التدريب الذي أقيم في استاد نادي أولمبيك ليون.

وقام الممثلون بمحاكاة هجوم إرهابي على الاستاد بمتفجرات وبنادق آلية، قبل قيام قوات من الشرطة الخاصة باقتحام المكان باستخدام عربات مدرعة وطائرات بدون طيار.

ويشارك وزراء داخلية ستة من دول الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن المفوضية الأوروبية، والولايات المتحدة، وتونس في الاجتماع المنعقد في ليون، والذي بدأ مساء أمس.