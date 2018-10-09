أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أن الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة، لأن الوضع في لبنان في أمس الحاجة لوجود الحكومة، والوضع الاقتصادي يحتم ذلك، ويفرض على الجميع أن يقدموا بعض التنازلات من أجل المصلحة العليا للبنان.

وأشار «الحريري»، في تصريحات للصحفيين قبيل ترؤسه، مساء اليوم، اجتماعًا لكتلة "المستقبل" النيابية، إلى أنه في حال قدم اعتذاره عن تأليف الحكومة، فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أن جميع الفرقاء السياسيين قدموا تنازلات من أجل تشكيل الحكومة، بمن فيهم حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، موضحًا: "الوضع القائم حتم على الجميع أن يقدموا التنازلات وكل العقد في طريقها إلى الحل".