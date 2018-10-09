أجاب عميد بلدية درنة في ليبيا، المستشار عبد المنعم الغيثي، على سؤال «لماذا كانت درنة هي الملاذ للعناصر الإرهابية؟»، قائلًا إن درنة هي مدينة الحضارة والثقافة في ليبيا، وتتمتع بنسيج اجتماعي يضم كل مكونات الشعب الليبي، وبحكم طبيعتها الجغرافية الوعرة تقع بين البحر وسفوح الجبال وبها كهوف ووديان وممرات، لذلك اعتبرتها الجماعات الإرهابية ملاذًا آمنًا لها.



وأضاف عميد بلدية درنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هناك فرحة غامرة تسود المدينة بانتشار قوات الجيش الليبي وإلقاء القبض على أكبر الرؤوس الإرهابية المطلوبة، هشام عشماوي.



وأوضح أنه تم القبض عليه في حي غار بمدينة درنة بموجب خطة محكمة وضعها رجال غرفة عمليات عمر المختار القتالية، الذين تمكنوا من استدراجه حتى وقع في شباك القوات المسلحة العربية الليبية، متابعًا: «ذلك يدل على حرفية ومهنية وحنكة القيادة العامة للجيش في التعامل مع التنظيمات الإرهابية وقيادتها».



وذكر أن الإرهابي المصري هشام عشماوي، ارتكب العديد من العمليات الإرهابية في ليبيا، وكان هدفه الوحيد هو زرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، متابعًا أن القبض عليه يعكس صورة عن حالة الرعب والانهيار النفسي الذي تسود بين عناصر هذه التنظيمات.



وأعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أمسالاثنين، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي أمير تنظيم داعش في درنة.





