الجيش اليمني يحرر مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم شرق صنعاء

حررت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها.