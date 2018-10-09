اجتماع هام لاتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الجمعية العمومية ومباراة المنتخب مع إي سواتني

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، على عقد اجتماعًا غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية في "الجزيرة"، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة الرياضية.

ويبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة، على رأس الموضوعات المطروحة، الترتيبات النهائية للجمعية العمومية للجبلاية، والمقرر إقامتها يومي 30 و 31 من شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بلائحة النظام الأساسي.

كما يناقش مجلس إدارة الجبلاية، الرد على تقرير المخالفات الذي أرسلته وزارة الشباب والرياضة، وبحث كافة الاستعدادات النهائية لمباراتي المنتخب الوطني أمام سوازيلاند بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ويستضيف ستاد "السلام" يوم الجمعة المقبلة، مباراة المنتخب الوطني أمام سوازيلاند، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، على أن يلتقي المنتخبين مرة أخري بالجولة الرابعة يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.