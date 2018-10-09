الرئيس السوري يصدر عفوا عن المنشقين والفارين من القوات الحكومية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري.

وتضمن المرسوم، الذي بث على مواقع رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، أن العفو العام يشمل كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي قبل تاريخ التاسع من أكتوبر الجاري، على أن يسلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وبموجب المرسوم تسقط العقوبة عن كافة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم الصادر عام 2007 وتعديلاته.

وغادر مئات الآلاف من الشباب السوري، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 42 عاما، وهو سن الخدمة العسكرية الإلزامية في سورية، البلاد منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس عام 2011، كما انشق عشرات الآلاف منهم من الجيش السوري وانضموا إلى فصائل المعارضة أو غادروا البلاد.

وحددت وزارة الدفاع السورية سن المكلف الاحتياطي بـ 42 عامًا للأفراد، ويبقى الاستدعاء للاحتياط في سن 46 للضباط.

وأصدر الرئيس السوري عدة مراسيم خلال سنوات الأزمة في سورية حيث أصدر عفوا عام عن جرائم الفرار الداخلي بتاريخ 17 فبراير 2016 ، كما صدر في شهر يوليو 2016 مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي ، كما صدر في 25 يوليو 2015 ذات المرسوم.

وينتظر السوريون مرسوم عفو عام عن كل الجرائم والمطلوبين يشمل المدنيين والعسكريين، وتحدثت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية عن قرب صدور عفو عام في سوريا