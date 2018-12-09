وصول هدايا الكريسماس إلى محطة الفضاء الدولية

وصلت إلى محطة الفضاء الدولية، صباح اليوم السبت، سفينة شحن فضائية تحمل أكثر من 2500 كيلوجرام من الإمدادات، من بينها هدايا بمناسبة عيد الميلاد.

وأعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، أن رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست ومهندسة الطيران الأمريكية سيرينا أونيون تشانسيلار استخدما الذراع الروبوتية الموجودة على سطح المحطة الفضائية لالتقاط كبسولة المركبة التي يطلق عليها اسم "دراجون" في الساعة 1221 بتوقيت جرينتش أثناء تحليقها فوق بابوا غينيا الجديدة.

واكتمل وضع الشحنة التي نقلتها سفينة الشحن في مكانها في غضون عدة ساعات، وهي متوقفة حاليا إلى جانب خمس سفن أخرى في المحطة.

وأطلقت شركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس" السفينة "دراجون" غير المأهولة من ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء الماضي. وذكرت وكالة ناسا أن السفينة محملة بمعدات وإمدادات من أجل الأبحاث ستمثل دعما للطاقم وتساعد على صيانة المحطة وإجراء العشرات من عمليات الفحص.

وذكرت محطة الفضاء الدولية في تغريدة عبر موقع تويتر أن الشحنة تضم "هدايا عيد الميلاد" أيضا.

وعادة ما يتم منح رواد الفضاء في المحطة الفضائية يوم راحة بمناسبة عيد الميلاد إذا لم يعق العمل ذلك.