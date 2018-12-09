الكوريتان تكملان المسح المشترك لمصب نهر هان

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أكملت الكوريتان، اليوم الأحد، المسح المشترك لمصب نهر هان الذي استمر لمدة 35 يوما، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت وزارة المحيطات والثروة السمكية ووزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم، إن الكوريتين بدأتا المسح المشترك لـ660 كلم من مصب نهر هان في 5 نوفمبر الماضي بموجب «الاتفاق العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم التاريخي».

وأضافت الوزارة أن المسح المشترك لمصب نهر هان بين الكوريتين جاء لأول مرة منذ عام 1953 عندما توصلت الكوريتان إلى اتفاقية الهدنة.

وذكرت الوزارة أن 10 خبراء في الممرات المائية من كل جانب، قاموا بالمسح المشترك على متن 6 سفن بحث كورية جنوبية وبحثوا عن ممرات مائية يمكن إبحار سفينة فيها.

وقالت الوزارة إن اكتمال المسح المشترك بين الكوريتين لمصب نهر هان سيسهم في البحث عن الممرات المائية التي يمكن إبحار السفن الخاصة فيها بشكل آمن وحر.

وتابعت الوزارة أن ذلك سيسهم أيضا في تهيئة الظروف لاستعادة مصب نهر هان الذي يحظر دخول السفن الخاصة إليه، كمكان سلمي آخر.

وتخطط وزارة الدفاع لضمان إبحار السفن الخاصة بشكل حر في مصب نهر هان بعد مفاوضات بين السلطات العسكرية للكوريتين.

وتم إجراء مسح مائي على طول الحدود الغربية لتسهيل الاستخدام المشترك لمصبات نهر هان، حيث تم تقييد دخول المدنيين بسبب التوترات العسكرية.

ويعد المسح المشترك خطوة أخرى لتخفيف التوترات العسكرية على طول الحدود الغربية في البحر الغربي والتي تخضع لحراسة مشددة بعد أن عقد زعيما الكوريتين قمتهما الثالثة في بيونج يانج لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.