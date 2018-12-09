عودة 900 لاجئ إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن حوالي 900 لاجئ عادوا إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز، اليوم الأحد، أن من بين هؤلاء العائدين وصل إلى سوريا 882 لاجئا، منهم 192 شخصا (58 امرأة و98 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" و690 شخصا (207 نساء و352 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

ولفت المركز إلى أن 234 نازحا قد عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأضاف البيان أن صندوق أحمد قاديروف الخيري نفذ عملية إنسانية في مستشفى السويداء، تم من خلالها تسليم خمسة كراسي متحركة و25 مجموعة من الملابس الرياضية والفراش.

وأشار البيان إلى أن الوحدات التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش السوري تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام ، حيث قامت هذه الوحدات بإزالة الألغام على مساحة 12,1 هكتار.

وأكد أن هذه الوحدات اكتشفت ودمرت 33 عبوة قابلة للانفجار، منها ثلاث عبوات يدوية الصنع.وأوضح المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين أن 34 شخصاً، بينهم 22 طفلاً في قرية صلخيا في محافظة دير الزور، حصلوا على الرعاية الطبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.