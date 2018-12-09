راكب أمواج يتعرض لهجوم من سمكة قرش قبالة سواحل استراليا

قالت الشرطة الأسترالية، إن راكب أمواج نقل إلى مستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش قبالة شاطئ على الساحل الشرقي لأستراليا في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وكان الرجل البالغ من العمر 36 عاما يمارس رياضة ركوب الأمواج في نامبوكا هيدز، على بعد 400 كيلومتر شمالي سيدني، حينما عضته سمكة قرش في ساقه.

وتمكن الرجل من الوصول إلى الشاطئ حيث رآه أحد المارة واتصل بخدمات الطوارئ.

وقالت الشرطة إنه خضع للعلاج من قبل عناصر الإسعاف قبل أن يتم نقله بمروحية إلى مستشفى نيوكاسل حيث وصفت حالته بالخطيرة ولكنها مستقرة.