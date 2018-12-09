شهدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ صعوده الحكم في يناير عام 2017، عددا كبير من إقالات واستقالات كبار المسؤولين الأمريكيين، خلال أقل من عامين من فترته الرئاسية الأولى آخرهم جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، الذي أعلن ترامب، أمس السبت، أنه سيترك منصبه قبل نهاية العام، وسيتم الإعلان عن من سيحل محله، خلال الأيام المقبلة.

أصبح جون كيلي المسؤول الأمريكي رقم 29 الذي يغادر إدارة ترامب، وتستعرض الشروق أبرز المغادرين من إدارة البيت الأبيض خلال تولي ترامب الحكم:

نيكي هيلي

في أكتوبر الماضي، قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استقالة نيكي هيلي، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة، على أن تستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي.

مايكل فلين

أول الراحلين في إدارة ترامب، لم يستمر في منصبه إلا أسابيع قليلة، حيث عيّن مع بداية رئاسة ترامب ورحل في 13 فبراير 2017.

أنطوني سكاراموتشي

سكاراموتشي، وهو أحد مديري الاتصالات بالبيت الأبيض، قضى أيام أقل من ماكيل فلين، فبدأ وظيفته في 21 يوليو 2017 ورحل بعدها بـ10 أيام في 31 يوليو.

شون سبايسر

المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، وهو أبرز المستقيلين من إدارة ترامب، تم تعيينه مع بداية رئاسة ترامب ورحل في 21 يوليو من نفس العام.

رينس بريبوس

رحل أيضا رينس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض في 23 يوليو، بعد تعيينه في بداية حكم ترامب.

ستيف بانون

كان ستيف بانون له دور كبير في نجاح الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تعينه كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض، ورحل في 18 أغسطس 2017، بعد 7 شهور فقط من تعينه.

ريكس تيلرسون

عين ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية الأمريكية، استمر في العمل أكثر من عام بعد إدارة ترامب ورحل في 13 مارس 2018.

إتش. آر. ماكماستر

مستشار الأمن القومي الذي عيّن في 20 فبراير 2017 ورحل في 22 مارس 2018.

جيمس كومي

في 9 مايو 2017، غادر جيمس كومي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بعد نحو 4 أعوام من تعيينه في 4 سبتمبر 2013.

آندرو ماكابي

وغادر كذلك آندرو ماكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد 9 أيام فقط من تولي ترامب الرئاسة في 29 يناير 2017 بعد تعيينه في عهد باراك أوباما في 1 فبراير 2016.

كي. تي. ماكفارلاند

غادرت كي. تي. ماكفارلاند، منصب نائب مستشار الأمن القومي، في 9 أبريل 2017 بعد تعيينها في بداية عهد ترامب، وعينت دينا باول بدلا منها.

دينا باول

بعد تعيينها بديلا لكي. تي. ماكفارلاند، بمنصب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الإستراتيجية وكبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمبادرات الاقتصادية، غادرت أيضا منصبها في 12 يناير 2018 بعد عام من تعيينها.

ميرا ريكارديل

في نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن إقالة ميرا ريكارديل، من منصب مساعدة مستشار الأمن القومي جون بولتون ونقلها إلى وظيفة أخرى لم يتم ذكرها.

وجاءت إقالتها عقب طلب من السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب علانية إقالتها، بعد خلاف نشب بينهما خلال جولة ميلانيا الأخيرة الأخير في إفريقيا.

هوب هيكس:

في مارس 2018، أعلنت الرئاسة الأمريكية عن استقالة هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وأحد أقرب مستشاري ترامب، عقب مثولها في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي حول الاتهامات في التحقيق الذي يجري المحقق روبرت مولر، فيما يعرف إعلاميا بـ «تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية».

أوماروسا مانيجولت:

أُعلنت استقالة أوماروسا مانيجولت من منصب مساعدة في البيت الأبيض في مكتب الاتصالات، في ديسمبر 2017، إثر خلاف بينها وبين كبير موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كيلي.

سالي ياتس:

قرر ترامب إقالة سالي ياتس وزيرة العدل الأمريكية، في يناير 2017، لرفضها الدفاع عن قرار ترامب بمنع سفر فئات من رعايا ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.