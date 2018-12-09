المبعوث الأممي يحث على استمرار ضبط النفس بين أطراف الصراع اليمني

أكد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم السبت، أهمية استمرار ضبط النفس على الأرض في مشاورات السلام اليمنية بالسويد .

وقال جريفيث في بيان على موقعه الإلكتروني "يعمل الطرفان (وفد الحكومة اليمنية ووفد أنصار الله الحوثيين) بطريقة جادة وبناءة في مناقشة تفاصيل إجراءات بناء الثقة والحد من العنف وإطار المفاوضات، ونأمل أن نحرز تقدما خلال هذه الجولة من المشاورات".

ودعا جريفيث الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأردف جريفيث "إننا نعمل على خلفية وضع هش للغاية في اليمن ونأمل أن يتم الحفاظ على خفض التصعيد على مختلف الجبهات، لإعطاء فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات السياسية".

وأثنى جريفيث على الروح الإيجابية التي يظهرها الطرفان في مشاورات السويد.

وفي اليوم الثالث من مشاورات السلام، عٌقدت عدة اجتماعات مصغرة لمجموعات عمل من الوفدين مع المبعوث الأممي طُرح فيها عدد من الملفات الخاصة في إجراءات بناء الثقة.