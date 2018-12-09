روسيا لا تنوي الانحياز لأي طرف في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد أن بلاده لا تنوي الانحياز إلى جانب أحد الأطراف في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، : "نحن نهتم في المقام الأول بمصالح روسيا. رغم أن الحروب التجارية حتى لو تم المشاركة فيها، فإنها لن تجلب منافع لأحد . نحن نهتم بالمصالح الاقتصادية للاتحاد الروسي وشركائنا في

الاتحاد التكاملي الاقتصادي الأوراسي" .

وأضاف لافروف : "لكن كذلك لدينا شركاء في الفضاء الأوروبي، في الجزء الأوروبي من قارتنا المشتركة، في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي . لكننا نرغب في النظر في كل هذه المشاكل ليس من خلال المشاركة إلى جانب أحد الأطراف في الحرب التجارية، بل من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المشروعة لمنظمة التجارة العالمية، وهذا ما نقوم به بالفعل وينطبق ذلك على ما تقوم به الصين والاتحاد الأوروبي اتجاه الولايات المتحدة " .

وأشار لافروف، إلى أن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي، حيث يقترب حجم التبادل التجاري معها هذا العام نحو 100 مليار دولار.