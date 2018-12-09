مقتل ثلاثة مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن في كشمير الهندية

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الأحد أن ثلاثة مسلحين انفصاليين على الأقل قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن الليلة الماضية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وتردد أن جنديا بالجيش وأحد أفراد القوات شبه العسكرية وثلاثة رجال شرطة أصيبوا في الاشتباك الذي استمر 18 ساعة والذي اندلع في قرية موجوند بالقرب من سريناجار، عاصمة الولاية مساء أمس السبت.

وقالت شرطة الولاية إن الاشتباك بدأ بعد أن أطلق المسلحون النار على قوات الأمن، التي كانت تنفذ عملية بحث في المنطقة.

وهرب المسلحون ولجأوا إلى منزل في القرية.

وقالت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية (إيانس) إنه من بين المسلحين القتلى مواطن باكستاني واثنان من المحليين.

وتضررت أربعة منازل سكنية أيضا، خلال العملية، حيث استمر المسلحون في تغيير أماكنهم خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة التي تم تطويقها.

ومع انتشار نبأ مقتل المتمردين، احتشد عشرات القرويين وألقوا الحجارة على قوات الامن، حسب التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشاعر عداء شديد ضد الهند في وادي كشمير، الذي يشهد حركة انفصالية أسفرت عن مقتل حوالي 45 ألف من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم وتحريض المسلحين، إلا أن إسلام آباد تنفي صحة الاتهام وتصفهم بالمناضلين من أجل الحرية.