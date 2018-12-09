القبض على جندي هندي على خلفية تورطه في أعمال عنف مرتبطة بذبح أبقار بشمال الهند

قال مسؤولون اليوم الأحد إنه جرى إلقاء القبض على جندي، يعد مشتبها رئيسيا في أعمال عنف مرتبطة بذبح أبقار بشمال الهند.

وكان الضابط سوبوده كوما سينج ومدني قد لقيا حتفهما عندما اشتبك قرويون، الكثيرون منهم نشطاء من جماعات هندوسية متشددة، مع الشرطة في مقاطعة بولاندشاهر في ولاية أوتار براديش يوم الاثنين الماضي.

وكان القرويون يحتجون على عدم قدرة الشرطة على وقف ذبح البقر، وقالوا إنه جرى العثور على جيف حيوانات بما في ذلك أبقار في المنطقة.

وتعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند الأبقار مقدسة، وتمنع السلطات ذبحها في أغلب الولايات الهندية. ووقعت سلسلة من الهجمات من جانب الهندوس اليمينيين المتطرفين بسبب ذبح الأبقار وتناول اللحم البقري في البلاد.

وأظهرت االلقطات التي أذاعتها القنوات التلفزيونية الإخبارية الجيش يسلم الجندي، الذي يعرف باسم جيتيندرا ماليك، للشرطة، بحلول منتصف الليل.

وكان ماليك في غير وقت العمل ويزور قريته عندما اندلعت أعمال العنف، وقالت الشرطة إن التحقيقات أكدت أنه كان متواجدا في موقع الاحتجاجات.

وقال أناند كومار، أحد مسؤولي الشرطة، للصحفيين" الجندي كان يقوم بإثارة المشاكل ويحرض الحشود. سوف نقوم باستجوابه والتحقق من دوره في إثارة العنف وحالات الوفاة التي تبعت هذه الأحداث".

وكانت الشرطة تأمل في القبض على مزيد من المشتبه بهم بينهم ننشطاء من الهندوس المتشددين. وقد جرى إلقاء القبض على أربعة أشخاص حتى الآن.

ووفقا لموقع التحليلات "إنديا سبيند"، تم تسجيل أكثر من 80 حادث عنف مرتبط بالأبقار منذ عام 2012 إلى 2017 . ووقع 97% من هذه الحوادث بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى السلطة في عام 2014 .