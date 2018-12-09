منتدى تعزيز السلم يشكل لجنة لإعداد ميثاق «حلف الفضول»

ذكرت مصادر فى منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، أن اللجنة التى أوصى بها البيان الختامي للملتقى الخامس للمنتدى، الذى عقد مؤخرا فى أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ستضم نخبة متنوعة من العلماء ورجال الدين من أجل اعداد ميثاق لحلف الفضول والنصوص التنظيمية المتعلقة بتكوينه طبقاً لقوانين دولة المقر.

وأوصى الملتقى بالدعوة إلى المزيد من التفكير المشترك لوضع خارطة طريق وتقديم مبادرات علمية وميدانية، لتحقيق أهداف حلف الفضول الجديد، والعمل على ترسيخ وتطوير نموذج قوافل السلام ليصبح آلية للتعاون والتعايش وتقليداً يتم العمل على تعميمه والاستفادة منه.

كما أوصى الملتقى القيادات الدينية المشاركة بالعمل على إشراك كافة العناصر الفعالة في المجتمع وخصوصاً فئتي النساء والشباب لما لهم من تأثير كبير على نجاح هذا النوع من المبادرات.

وكذلك إدراج القيم المشتركة بين العائلة الإبراهيمية في مناهج التربية والتعليم على المستوى العالمي والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص كمكتب الأمم المتحدة للتعليم ومنظمة اليونسكو.

ودعا الملتقى الإعلام بمختلف أنواع ليكون شريكاً فعّالاً في هذا الحلف من خلال التعريف وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية والقصص الملهمة التي تساهم في نشر قيم السلم والتعايش بين الناس.

ورحب الملتقى بالزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، التي تمثل تتويجاً لجهود دولة الإمارات في نشر التسامح والاعتدال ونشر السلام في العالم، منوهين بتكامل الجهود التي يقوم بها البابا فرانسيس في مجال الضيافة والجوار مع توصيات وموضوع هذا المنتدى.