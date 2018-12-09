الأحد 9 ديسمبر 2018 11:36 م القاهرة القاهرة 15.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

روسيا: يمكن كشف ملابسات قضية سكريبال فقط عبر إجراء تحقيق مشترك

مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين،
مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين،
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 11:09 م | آخر تحديث : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 11:09 م

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الأحد، إنه يمكن كشف ملابسات "قضية سكريبال" من خلال إجراء تحقيق بريطاني روسي مهني مشترك، مؤكداً أن المملكة المتحدة لا تتعاون مع السلطات الروسية بهذا الصدد.

وأضاف ناريشكين- في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "كما تعلمون الجانب الروسي عرض منذ البداية تقديم المساعدة بهذا الصدد، وأعلن استعداده للمشاركة في التحقيق بهذا الحادث، وللأسف الجانب البريطاني لا يتعاون معنا بهذا الصدد، والأكثر من ذلك فإن سكريبال وابنته لم يظهرا حتى الآن، والمختبر في بورتون- داون، يقع على مسافة قريبة".

وتابع: "أقول في حال تم إجراء تحقيق مهني مشترك، حينها فقط ربما يمكن، أن تظهر حقيقة ما حدث"، مشيرا إلى أن السلطات الروسية تعتبر التحقيق البريطاني "مهزلة ومجرد استفزاز".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك