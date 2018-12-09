روسيا: يمكن كشف ملابسات قضية سكريبال فقط عبر إجراء تحقيق مشترك

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الأحد، إنه يمكن كشف ملابسات "قضية سكريبال" من خلال إجراء تحقيق بريطاني روسي مهني مشترك، مؤكداً أن المملكة المتحدة لا تتعاون مع السلطات الروسية بهذا الصدد.

وأضاف ناريشكين- في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "كما تعلمون الجانب الروسي عرض منذ البداية تقديم المساعدة بهذا الصدد، وأعلن استعداده للمشاركة في التحقيق بهذا الحادث، وللأسف الجانب البريطاني لا يتعاون معنا بهذا الصدد، والأكثر من ذلك فإن سكريبال وابنته لم يظهرا حتى الآن، والمختبر في بورتون- داون، يقع على مسافة قريبة".

وتابع: "أقول في حال تم إجراء تحقيق مهني مشترك، حينها فقط ربما يمكن، أن تظهر حقيقة ما حدث"، مشيرا إلى أن السلطات الروسية تعتبر التحقيق البريطاني "مهزلة ومجرد استفزاز".