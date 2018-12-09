توقعات بعودة السياحة الروسية في 2019 وطفرة في الوافدين من أوكرانيا

توقع عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص في جلب السياحة الروسية إلى مصر ألا تؤثر الأزمة الدائرة والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا على حركة السياحة الخارجية من البلدين إلى دول العالم حتى وقتنا هذا.

وأوضح عاطف بكر عجلان، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أنه لم تخرج أي تصريحات أو يتم إعلان منظمي الرحلات وشركات السياحة بالبلدين عن وقف أي رحلات أو أفواج سياحية كانت محددة من قبل لزيارة أي دولة.

وأكد عجلان أن السوق الأوكراني واعد جدا بالنسبة لمصر وهذا ما أكدته تصريحات السفير الأوكراني بالقاهرة منذ أيام حول أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين الذين زاروا مصر إلى 730 ألفاً ومتوقع أن يصل العدد مع نهاية العام الحالي 2018 إلى مليون سائح.

وأضاف عجلان أن السياحة الروسية أيضا لم تتوقف حول العالم والروس متواجدون بكثافة للسياحة في عدد من دول العالم هربا من برودة الجو والثلوج هناك.

وقال عجلان إنه من المتوقع أن تعود السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بقوة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 في ظل توافق الرؤى بين البلدين والعلاقات القوية والمتميزة جعلت الطريق حاليا أصبح ممهدا لعودة السياحة الروسية بقوة إلى مقاصدها في مصر.

وأشار عجلان إلى أنه مع قرار عودة الطيران المنتظم بين البلدين بدأنا نشعر بارتياح وسعادة كبيرة في الأوساط الروسية وأنهم لديهم رغبة قوية في زيارة مصر ونحن الآن في انتظار عودة الطيران الشارتر إلى المدن السياحية والشاطئية مثل الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

وأكد عجلان أن السياحة الروسية مهمة لمصر أيضا حيث أنه بلغ عدد السياح الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول عشرة أشهر من 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014.