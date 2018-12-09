الأحد 9 ديسمبر 2018 8:16 م القاهرة القاهرة 16.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

سائق سكير يوقف سيارته فوق السلالم الإسبانية الشهيرة بروما

إيطاليا - د ب أ:
نشر فى : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 7:55 م | آخر تحديث : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 7:55 م

فقد رجل، 27 عاما، السيطرة على عجلة قيادة سيارته، قبل أن يتمكن من إيقافها في مكان عادة ما يكون مكتظا بالسياح من كل أنحاء العالم، وهو السلالم الإسبانية الشهيرة بروما.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بأن الرجل الإيطالي فقد السيطرة على السيارة، صباح اليوم الأحد، وفي أعقاب إجراء اختبار لتحديد نسبة الكحول في جسمه، تم توجيه الاتهام للرجل بالقيادة تحت تأثير الكحول وتمت مصادرة السيارة.

وأضافت "أنسا" أن السلالم التي ترجع إلى القرن الثامن عشر لم تتعرض لضرر يذكر، ولكن ظهر بها كشط بعد الواقعة، بالإضافة إلى آثار لاستخدام الرجل لمكابح السيارة أثناء محاولته التوقف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك