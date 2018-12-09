سائق سكير يوقف سيارته فوق السلالم الإسبانية الشهيرة بروما

فقد رجل، 27 عاما، السيطرة على عجلة قيادة سيارته، قبل أن يتمكن من إيقافها في مكان عادة ما يكون مكتظا بالسياح من كل أنحاء العالم، وهو السلالم الإسبانية الشهيرة بروما.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بأن الرجل الإيطالي فقد السيطرة على السيارة، صباح اليوم الأحد، وفي أعقاب إجراء اختبار لتحديد نسبة الكحول في جسمه، تم توجيه الاتهام للرجل بالقيادة تحت تأثير الكحول وتمت مصادرة السيارة.

وأضافت "أنسا" أن السلالم التي ترجع إلى القرن الثامن عشر لم تتعرض لضرر يذكر، ولكن ظهر بها كشط بعد الواقعة، بالإضافة إلى آثار لاستخدام الرجل لمكابح السيارة أثناء محاولته التوقف.