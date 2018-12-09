«بانون» و«لوبان» يهاجمان اتفاقية الأمم المتحدة حول الهجرة وسط خلافات بلجيكية

انتقد كل من ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشؤون الاستراتيجية، والسيدة مارين لوبان زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بشدة اليوم السبت اتفاقا ترعاه الأمم المتحدة حول الهجرة، وذلك أثناء فعالية أقيمت في بلجيكا حيث يسود التخبط الحكومة البلجيكية حول هذا الاتفاق.

ومن المقرر أن يوافق زعماء العالم على "اتفاق الأمم المتحدة العالمي حول الهجرة"، وذلك أثناء اجتماع ستستضيفه مدينة مراكش المغربية الأسبوع المقبل، ومع ذلك تراجعت عدة دول من بينها الولايات المتحدة عن الموافقة على هذا الاتفاق غير الملزم الذي يهدف إلى تنظيم عملية الهجرة.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل قد تعهد في سبتمبر الماضي بالموافقة على الاتفاق وحصل على مساندة البرلمان في هذا الصدد، ولكن الحزب الفلمنكي القومي المحافظ (إن-في. أيه) وهو أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده يعارض هذا الاتفاق.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة البلجيكية هذه القضية في نهاية الأسبوع الحالي، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى إسقاطها.

وكان القرار الأمريكي بعدم الموافقة على الاتفاق أحد القضايا الأخيرة التي عمل عليها بانون تحت رئاسة ترامب، وذلك وفقا لما قاله خلال الفعالية بالبرلمان الإقليمى الفلمنكى فى بلجيكا.