اكتمل قبل قليل وصول الوفود المشاركة في القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي التي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق اليوم.

ويمثل قطر في القمة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) كان في استقبال المريخي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني.

ووصل أيضا للمشاركة في القمة كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد. وكان في استقبالهم جميعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وفشلت محاولات وساطة قامت بها عدة أطراف، أبرزها الكويت، لحل الأزمة.