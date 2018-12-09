إيطاليا تناقش تقييم موازنة عام 2019 قبل إجراء مباحثات مع الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن تجتمع الحكومة الإيطالية غدا الاثنين لمناقشة التقييم المتعلق بموازنة عام 2019.

وذكرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن هذه المناقشة قد تمكن روما من التوصل لحل لخلافها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خططها للإنفاق.

ويشار إلى أن الحكومة الايطالية المؤلفة من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم على خلاف مع الاتحاد الأوروبي عقب أن وضعت الحكومة موازنة تهدف لتمويل الوعود الانتخابية وتشمل دخل مضمون للفقراء وإصلاح نظام المعاشات. وبعدما رفضت المفوضية مسودة موازنة إيطاليا لكونها تضع نسبة عجز الموازنة عند 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي، أعرب زعيما الحزبين الحاكمين لويجي دي مايو وماتيو سالفيني عن استعدادهما لتقديم تنازلات لتجنب فرض عقوبات بحق روما.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن دي مايو وسالفيني سوف يناقشان مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تقييم خطة الإنفاق قبل لقاء كونتي بنظرائه الأوروبيين يومي 13 و 14 كانون أول/ديسمبر.

وقالت بلومبرج إن روما على استعداد لخفض نحو 4 مليار يورو (6ر4 مليار دولار) من حجم إنفاقها، ولكن المفوضية قد تطلب خفض نحو ضعف هذا المبلغ من أجل عدم فرض عقوبات بحق روما لانتهاكها قواعد الموازنة.

ومن المقرر أن يتحدث كونتي أمام البرلمان الإيطالي بعد غد الثلاثاء لعرض موقف إيطاليا قبل الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي.