قادة دول مجلس التعاون يختتمون القمة الخليجية

اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقادة ورؤوساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الأحد، في الرياض، أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كان العاهل السعودي قد افتتح القمة -فى وقت سابق من اليوم- بالتأكيد على الحرص على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي.

وقال في كلمته إن "منطقتنا تتعرض للتطرف والإرهاب، ولا يزال النظام الإيراني يواصل التدخل في شؤون الدول الأخرى"، مؤكدا ضرورة تقديم ضمانات كاملة حول برنامج إيران النووي والصاروخي.