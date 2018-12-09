منتدى تعزيز السلم يحذر من «خطابات الكراهية»

حذر منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، من مخاطر إلغاء الخصوصيات الدينية والعرقية وتنميط العالم وفق النموذج الحضاري السائد، ومن جهة أخرى وكذلك التشبُّث المستميت بالهويات الضيقة وما يصحبها من خطابات الكراهية التي تجذر التناقض في شخصية الفرد وعدم الانسجام مع النفس ومع المحيط بشراً وبيئة وقيماً وحضارة.

وأكد المنتدى الذى عقد ملتقاه الخامس مؤخرا فى مدينة أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإنسانية قد بلغت مستوى من التطور التكنولوجي خوّلها لأول مرة في تاريخها القدرة على تدمير ذاتها، وأن تفشى الفكر المتطرّف بكل أصنافه يجعل احتمال استعماله أمرا واردا، لا سيما في ظل إمكان انفلات أسلحة الدمار الشامل عن سلطة الدول المسؤولة ورقابتها.

وقال فى بيانه الختامى إن التطورات التي يشهدها عصرنا في العلاقات الإنسانية الاجتماعية منها والدولية، وفي الاقتصاد والتنمية، وفي التعامل مع البيئة، وفي أهداف البحث العلمي والتكنولوجي وفي غيرها من المجالات الإيجابية، يحمل في نتائجه جانباً سلبيّاً يُخشى أن يرهن مستقبل البشرية لأوضاع قد تخرج عن السيطرة وتهدد الأجيال اللاحقة في حقها في السلم والرفاهية إن لم يكن في حقها في الوجود.

وأضاف أن من المظاهر الصادمة للأوضاع الدولية تصاعد حركات الهجرات القسرية التي يقدر ضحاياها بعشرات الملايين، وتراجع كثير من الدول عن واجب الضيافة والإغاثة برغم كونه التزاما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وواجبا أخلاقيا تفرضه قيم الأخوة الإنسانية والكرامة البشرية. وبشأن الدعوة إلى حلف فضول جديد، ذكر أن حلف الفضول الأول لم يكن مبنيا على أساس ديني ولا عرقي بل التأم جمع رواده على مكارم الأخلاق والقيم النبيلة المشتركة بين بني الإنسان، ولذلك زكاه الإسلام وأشاد به. وهو موقف شرعي متجدد متى تجددت الحاجة إليه.

وأشار إلى أن اختلاف الدين عند علماء الإسلام لا يمنع من التحالف على الخير، فالعبرة في الأحلاف والمواثيق عندهم بالغايات والقيم التي تمثلها، لأن الإسلام يزكي الفضيلة أياً كان مصدرها أو مُصدِّرها ومهما يكن منشؤها أو مُنشِئها.

وتابع أن المعاهدات والمواثيق الدولية ترنو إلى تحقيق السلم والأمن والتعايش والتضامن بين مكونات المجتمع الدولي وإلى مقاصد سامية يقرها الإسلام. ومن ثم فإنها تمثل في الواقع المعاصر شكلا من أشكال حلف الفضول مع حاجتها إلى التحسين والتطوير لاستيعاب المتغيرات وتطابق الممارسة مع الأهداف المعلنة.

وذكر أن الدعوة إلى حلف فضول جديد تنبني على مقدمتين، الأولى الوعي المشترك لدى العقلاء بالمأزق الذي غدت البشرية تعيش فيه، بسبب قصور النموذج الحضاري المعاصر، عن تلبية آمالها في الازدهار والاستقرار. وهو ما تمت الإشارة إلى بعض مظاهره عند رصد اضطراب الأوضاع العالمية آنفا، والثانية هى القناعة بوجود قيم إنسانية مشتركة. إنها القيم الكونية التي لا تختلف فيها العقول، ولا تتأثر بتغير الزمان، أو محددات المكان، أو نوازع الإنسان، لأن لها منابت وأصولا تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات البشر.