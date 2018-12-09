للنساء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نصيبا من الأعمال والمناصب الهامة التي يشغلنها، حيث شهدت إدارة الرئيس الأمريكي منذ صعوده الحكم في يناير 2017، تواجد أكثر من سيدة في مناصب هامة، بالإضافة لإقالة عدد منهن.

وأحدث السيدات المُعينات هي هيذر نويرت، التي أصبحت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة خلفًا لنيكي هيلي. «هيذر» قبل إعلان توليها المنصب الجديد كانت تشغل منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وترصد «الشروق» أبرز السيدات في إدارة ترامب.

• سيدات عينها ترامب:

1- جينا هاسبل:

في مارس 2018، أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبيل في منصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية بديلا لمايك بومبيو الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي، لتصبح هاسبيل أول امرأة تتولى منصب مدير «سي آي إيه» منذ نشأتها.

وتعيين هاسبيل أثار ضجة كبيرة بسبب الاتهامات التي تواجهها بالتورط في تعذيب معتقلين، أثناء عملها كقائم بأعمال مدير «الخدمة السرية الوطنية» قبل عزلها من منصبها بسبب اتهامات حول تورطها في عمليات «ترحيل واحتجاز واستجواب».

وعينت جينا هاسبيل عام 2013، من قبل مايك بومبيو مدير «سي آي إيه» في ذلك الوقت، في منصب القائمة بأعمال مدير «الخدمة السرية الوطنية» التي تنفذ عمليات سرية حول العالم، لكن تم تجريدها من ذلك المنصب بسبب ضلوعها في عمليات «ترحيل واحتجاز واستجواب» غير مصرح بها.

2- سارة هاكابي ساندرز:

مستشارة وسياسية أمريكية، تم تعيينها في يوليو 2017، كمتحدثة باسم البيت الأبيض خلفًا لشون سبايسر، وكانت ضمن حملة ترامب الانتخابية، وتُعد سارة هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ أمريكا.

3- كيليان كونواي:

سياسية أمريكية تنتمي للحزب الجمهوري، كانت مديرة حملة ترامب الانتخابية كأول امرأة تدير حملة مرشح جمهوري وأول امرأة تدير حملة الرئيس الفائز في تاريخ الانتخابات الأمريكية، وفي ديسمبر 2016 تم تعيينها كمستشارة للرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

4- كريستين نيلسن:

في ديسمبر 2017، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشحها للمنصب، قبل موافقة المجلس الشيوخ عليها.

5- ليندا مكمان:

في فبراير 2017، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشحة ترامب ليندا مكمان لتشغل منصب رئيسة جهاز إدارة الشركات الصغيرة، وهو منصب برتبة وزير في الحكومة الفيدرالية بأمريكا، وتُعد إحدى مؤسسات شركة المصارعة العالمية الترفيهية المعروفة «WWE».

6- بيتسي ديفوس:

في فبراير 2017، صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مرشحه ترامب بيتسي ديفوس لمنصب وزير التعليم في إدارته، وتُعد ديفوس ناشطة من الحزب الجمهوري الأمريكي.

7- كي تي:

في نوفمبر 2016، أعلن ترامب تعيين كاثلين ترويا «كي تي» ماكفارلاند في منصب نائب مستشار الأمن القومي، وتم إقالتها من المنصب في أبريل 2017، وترشيحها لمنصب السفيرة الأمريكية لدى سنغافورة.

• سيدات أقالهن ترامب:

1- ميرا ريكارديل:

في نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن إقالة ميرا ريكارديل، من منصب مساعدة مستشار الأمن القومي جون بولتون ونقلها إلى وظيفة أخرى لم يتم ذكرها.

وجاءت إقالة ريكارديل، عقب طلب من السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب علانية إقالتها، بعد خلاف نشب بينهما خلال جولة ميلانيا الأخيرة الأخير في إفريقيا.

2- هوب هيكس:

في مارس 2018، أعلنت الرئاسة الأمريكية عن استقالة هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وأحد أقرب مستشاري ترامب، عقب مثولها في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي حول الاتهامات في التحقيق الذي يجري المحقق روبرت مولر، فيما يعرف إعلاميا بـ«تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية».

وقال ترامب -خلال بيان تم نشره- إن «هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز»، ولم توضح إدارة ترامب عن سبب استقالتها من منصبها.

3- أوماروسا مانيجولت:

في ديسمبر 2017، أُعلن استقالة أوماروسا مانيجولت من منصب مساعدة في البيت الأبيض في مكتب الاتصالات، إثر خلاف بينها وبين كبير موظفي البيت الأبيض، الجنرال جون كيلي.

وعقب خروجها من منصبها، انقلبت على الرئيس الأمريكي، واعتزمت تأليف كتاب تحت عنوان «المختل» يتحدث عن فضائح للرئيس الأمريكي.

4- سالي ياتس:

في يناير 2017، قرر ترامب إقالة سالي ياتس وزيرة العدل الأمريكية، لرفضها الدفاع عن قرار ترامب بمنع سفر فئات من رعايا ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

5- دينا باول:

عملت دينا باول كنائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للشؤون الإستراتيجية وكبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمبادرات الاقتصادية، قبل أن يعلن البيت الأبيض في ديسمبر 2017 استقالة باول من منصبها.