الأحد 9 ديسمبر 2018 6:11 م القاهرة القاهرة 17.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

الآلاف من المناهضين للاتحاد الأوروبي يتظاهرون في لندن اعتراضا على اتفاق ماي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 5:27 م | آخر تحديث : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 5:27 م

بدأ آلاف البريطانيين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي مسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد ترفع شعار "خيانة البريكست" نظمها حزب استقلال المملكة المتحدة "يوكيب" المناهض لأوروبا، اعتراضا على الاتفاق الذي أعدته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الذي ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يومين من "التصويت الحاسم" عليه في مجلس العموم.
وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن المسيرة يتزعمها زعيم حزب "يوكيب" جيرارد باتين وتومي روبنسون الزعيم السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية وهي حركة سياسية تصنف ضمن اليمين المتطرف، والذي عين مؤخرا مستشارا لباتين.
فيما خرجت على الجانب الآخر، مظاهرة مضادة من المناهضين للفاشية، وأطلقت الشرطة عملية أمنية كبرى لإبقاء التيارين المتضادين بعيدا عن بعضهما.
ودعت شرطة العاصمة الجانبين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي، عقب امتداح بعض مؤيدي روبنسون احتجاجات "السترات الصفراء" التي ثارت في فرنسا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك