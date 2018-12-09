وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية

وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض اليوم الأحد ليرأس وفد بلاده في القمة الـ 39 لقادة مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) كان في استقبال المريخي بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني.

في غضون ذلك، يتوالى وصول الوفود الخليجية المشاركة في القمة، حيث وصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وكان في استقبالهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو من عام 2017 قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وفشلت محاولات وساطة قامت بها عدة أطراف، أبرزها الكويت، لحل الأزمة.

وكان العاهل السعودي بعث الأسبوع الماضي بدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة.