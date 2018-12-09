قطع الكهرباء عن نحو 190 الف مشترك بولاية نورث كارولينا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية

أدى تساقط الأمطار الجليدية اليوم على ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية إلى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 190 ألف مشترك.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية ان روى كوبر حاكم "نورث كارولينا" حذر المواطنين من خطورة الموقف، حيث وصل ارتفاع الجليد الى 15 بوصة خاصة فى بعض المناطق الواقعة غرب الولاية ، الامر الذى ادى الى عرقلة وصول اطقم الانقاذ إلى المتضررين هناك.

وقال كوبر إن اغلب حالات انقطاع الكهرباء فى المناطق الغربية من نورث كارولينا.

على صعيد متصل، قررت شركة الطيران الامريكية امريكان ايرلاينز / الغاء اكثر من 1100 رحلة جوية من مطار شارلوت الدولى اعتبارا من اليوم نظرا لسوء الاحوال الجوية.