محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا

أعلن عدد من محتجي ما يسمى حراك "غضب فزان" جنوبي ليبيا، اليوم السبت، عن إغلاق حقل الشرارة النفطي إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأعلن محتجو الحراك عبر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن عدة مطالب لإعادة فتح الحقل النفطي الواقع جنوبي البلاد، موضحين أن سبب الاغلاق هو عدم استباب الأمن في جنوبي ليبيا وانتشار عصابات الخطف والقتل الأجنبية على حد قولهم.

وأضاف المحتجون أنهم تواصلوا مع حكومات ليبيا في شرق البلاد وغربها ولا يوجد من يهتم لأمر جنوب البلاد إلا في ثرواته بحسب وصفهم.

ومن أهم أسباب إغلاق الحقل هو عدم استباب الأمن بالمنطقة وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والغاز بنسبة أكثر من 500 في المئة بمناطق شمالي البلاد وبهذا لن يتم فتح الحقول النفطية الواقعه في نطاق الجنوب حتى يتم تنفيذ مطالبهم، بحسب ماجاء في بيان الحراك.

يذكر أن حقل الشرارة النفطي يقع في صحراء مدينة مرزق جنوب مدينة سرت.