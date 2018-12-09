الجارديان: انقسامات داخل مجلس الوزراء البريطاني بشأن إجراء استفتاء ثان حول بريكست

كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأحد، عن وجود انقسامات وصفتها بـ"العميقة" داخل مجلس الوزراء البريطاني على خلفية احتمالية دعم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراء استفتاء ثان كمحاولة أخيرة لإنهاء الجمود السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع توقع مجموعة من كبار مسؤولي حزب المحافظين البريطاني الليلة الماضية أن يقود مشروع اتفاق "بريكست" الذي أعلنته رئيسة الوزراء مؤخرا إلى وقوع ضغط بالغ على عاتق مجلس العموم.

وقالت مصادر داخل مجلس الوزراء البريطاني للصحيفة إن محاولة إقناع ماي بتأجيل تصويت "بريكست" المقرر الثلاثاء المقبل من أجل تجنب واحدة من أكبر وأكثر الهزائم المخزية في تاريخ البرلمان المعاصر لم يتم أخذه بعين الاعتبار.

وفي السياق ذاته، صرح مصدر داخل مجلس الوزراء البريطاني، لم يكشف عن هويته، بأن هذا الاستفتاء قد يتضح أنه السبيل الوحيد للحفاظ على اتفاق ماي وعلى سمعتها، قائلا إنها "ملتزمة بشكل كبير باتفاقها وإن إجراء استفتاء ثان يعد الآن الطريق الوحيد لتنفيذ هذا الاتفاق".

كانت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد، قد أصبحت أمس أول عضو بالحكومة البريطانية يقترح علانية وجود بدائل لخطة ماي، وقالت إن تنفيذ بريكست وفقا للنموذج النرويجي قد يكون السبيل للخلاص من الأزمة، كما أنها لم تستبعد إجراء استفتاء ثان ، موضحة أنها ستصوت على البقاء في الاتحاد في حال إجراء استفتاء.