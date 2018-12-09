رواندا: 300 ضابط شرطة تركوا وظائفهم بسبب الفساد

ذكر قائد الشرطة الرواندية، أمس السبت، أن ما لا يقل عن 300 من ضباط الشرطة الرواندية تركوا وظائفهم، بسبب الفساد خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وقال المفتش العام للشرطة الوطنية في رواندا، دان مونويزا، في اجتماع استشاري لمكافحة الفساد في كيغالي، عاصمة رواندا، إنه تم ابعاد ما لا يقل عن 95 من ضباط الشرطة عن وظائفهم بسبب الفساد في عام 2018، في حين تم ابعاد ما لا يقل عن 205 في عامي 2016 و2017، موضحا أن الفساد ينتشر في قسم شرطة المرور، والضباط الذين يجرون اختبارات تصريح القيادة، وفقا لما نقله موقع «أفريكان ستاند»، المتخصص في الشئون الإفريقية.

وأضاف أن التحديات التي تواجه مكافحة الفساد تشمل تغيير أساليب الفساد، حيث يتم استخدام الوسطاء لربط أولئك الذين يقدمون الرشاوي والمستفيدين.

وأوضح وزير العدل والمدعي العام في رواندا، جونستون بوسينجي، خلال الاجتماع أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على الفساد من خلال حملة مستمرة وعدة صكوك قانونية.