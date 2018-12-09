فرنسا: توقيف نحو 737 شخصا من محتجي «السترات الصفراء» وسط اشتباكات متفرقة

أعلنت الشرطة الفرنسية عن توقيف نحو 737 شخصا، اليوم السبت، في العاصمة باريس من المشاركين في احتجاجات ضد زيادة ضرائب الوقود، وسط اشتباكات متفرقة.

وقدّر لوران نونيز، مساعد وزير الداخلية الفرنسي عدد المشاركين بنحو 31 ألف محتج .

وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد في بداية الأسبوع الثالث لاحتجاجات ما يطلق عليه وصف أصحاب "السترات الصفراء".

ونشرت السلطات الفرنسية 89 ألف رجل شرطة في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مدعومين بعربات شرطة مدرعة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وعاد الهدوء النسبي في أنحاء المدينة اليوم السبت.