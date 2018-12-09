القوات الأمريكية تفتح مقرا جديدا لمواجهة داعش غربي العراق

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أفاد مسؤول عراقي اليوم الأحد، بأن القوات الأمريكية في العراق افتتحت مقرا جديدا لها في محافظة الأنبار يتيح لها السيطرة على الصحراء الغربية بين محافظتي الأنبار ونينوى أقصى غربي العراق.

وقال فرحان محمد الدليمي ،عضو مجلس محافظة الأنبار في تصريح صحفي، إن "قوات أمريكية تمركزت بصورة مفاجئة شمال نهر الفرات قرب ناحية الرمانة بقضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي مع سورية، وأن الموقع الجديد للقوات الأمريكية يجعلها بحكم المسيطر على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى".

وأضاف أن "الشريط الحدودي مع سورية باتجاه المناطق الصحراوية المشتركة بين محافظتي الأنبار ونينوى، سجلت فيه عمليات تسلل كثيرة لعناصر داعش نجم عنها تعرض بعض القطعات العسكرية لعمليات إرهابية خاصة قوافل المجازين من القوات الأمنية".

وأوضح أن "إنشاء الموقع الجديد للقوات الأمريكية يمنع حركة المدنيين باتجاه هذه المناطق إثر قيام تلك القوات بإنشاء تحصينات احترازية لحماية الموقع الجديد".

وكانت السلطات العراقية قد نشرت منذ أشهر قوات عسكرية وأمنية وحرس حدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري العراقية في الصحراء الغربية قرب الحدود العراقية السورية لمنع تسلل عناصر داعش بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.