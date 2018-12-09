الرئيس الفلسطيني: سنحل المجلس التشريعي قريبا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت، إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني قريباً.

وقال عباس خلال مؤتمر محلي في مدينة رام الله بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (معا) المحلية "نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريباً".

وبحسب الوكالة استعرض عباس أمام المشاركين في المؤتمر عدداً من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن 10 سنوات والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

ولم تورد وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) تصريحات عباس.

وصادق المجلس الثوري لحركة فتح التي يتزعمها عباس قبل أسابيع على الدعوة إلى حل المجلس التشريعي والذي تسيطر حركة حماس الإسلامية على غالبية مقاعده.

ورفضت حماس بشدة مثل هذه الدعوات واعتبرتها غير قانونية. وكانت أخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.

ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسئولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.

ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007. وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.