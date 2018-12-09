ميركل تتوجه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة في مراكش

توجهت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأحد، إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للهجرة بمدينة مراكش.

وتعتزم ميركل عقد لقاء مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مراكش، في مستهل الزيارة في وقت مبكر من مساء اليوم، على أن تحضر في وقت لاحق مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني.

وحسب تصريحات الحكومة الألمانية، فإنه من المنتظر أن تدور المحادثات حول العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مواضيع إقليمية، كما ستتركز المحادثات على سياسة الهجرة.

وستلقي ميركل كلمة صباح الغد أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل، قبل أن تعود إلى برلين.

يذكر أنه بهذا الميثاق سيتم للمرة الأولى إقرار توجيهات عالمية لتحسين التغلب على مشكلة الهجرة عالميا، وتتضمن الوثيقة الأممية 32 هدفا سيتم على أساسها تحسين السياسة الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وغير المنظمة، ومن أجل جعل الهجرة أكثر أمانا للإنسان.

وكانت العديد من الحكومات قد أعلنت عن رفضها للميثاق في الأسابيع الماضية، وبينها حكومات المجر، والنمسا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، وأستراليا، وسلوفاكيا، وإسرائيل، وكانت الحكومة البلجيكية قد انهارت على إثر خلاف حول الميثاق.