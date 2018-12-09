أمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات

قال أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن انعقاد القمة الخليجية في موعدها رغم الظروف التي تمر بها دوله، يؤكد الحرص على المجلس واستمرار آلية انعقاده، مشيرًا إلى مواجهة المنطقة تحديات خطيرة ومتصاعدة.

ودعا في كلمته بالقمة الخليجية الـ39 بالرياض، اليوم الأحد، إلى تجسيد وحدة الكيان الخليجي وتعزيز التعاون والعمل المشترك، في ظل ما وصفه بأخطر تحدٍ يواجه المجلس، وهو «الخلاف الذي دب في الكيان الخليجي واستمراره ليواجه المجلس تهديدًا خطيرًا لوحدة مواقف دوله، وتعريضًا لمصالح أبنائه للضياع، وليبدأ العالم بالنظر له على أنه كيان بدأ يعاني الاهتزاز».

وأعرب عن قلقه من تنامي ظاهرة الإرهاب، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لها وتخليص العالم من شرورها.

وطالب بوقف الحملات الإعلامية في الخليج العربي، لتهيئة الأجواء لوضع حد للخلاف، قائلًا: «انطلاقًا من حرصنا على وحدة الموقف الخليجي وسعيًا منا لتدراك الأمر ووضع حد للتدهور في وحدة الموقف وتجنبًا لمصير مجهول لمستقبل العمل الخليجي، أدعوا لوقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودًا مست مبادئ وقيم دولنا، وزرعت بذور الفتنة والشقاق بين صفوف أبنائنا، وستدمر كل بناء أقمناه».

وانطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الأحد، القمة الخليجية الـ39 بحضور وفود دول الكويت والإمارات وعمان والبحرين وقطر، فضلًا عن السعودية المضيفة للقمة.