مظاهرة بقيادة اليميني المتطرف روبنسون تأييدا للبريكست في لندن

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شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص تأييدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقادها اليميني المتطرف تومي روبنسون.

وشارك روبنسون، مؤسس منظمة (رابطة الدفاع الإنجليزية) المعادية للإسلام، في هذه المظاهرة مع حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) المناهض لأوروبا.

ونظم مؤيدون لحزب العمال المعارض مظاهرة مضادة شارك فيها عدد أكبر، وفقا لمنظميها، وصل إلى نحو 15 ألف شخص.

من جانبها، فرضت شرطة سكوتلاند يارد قيودا صارمة لمنع وقوع مصادمات بين المظاهرتين في لندن، ولم تعط الشرطة تقديرات لأعداد المشاركين في المظاهرتين.

يذكر أن روبنسون مستشار لدى جيرارد باتن الذي يشغل منصب رئيس حزب (يوكيب) منذ نيسان/أبريل الماضي.

كان نيجل فاراج، الرئيس السابق ليوكيب أعلن منذ فترة قصيرة اعتزامه الخروج من الحزب معللا ذلك بأن الحزب فتح أبوابه بشكل متزايد أمام القوى اليمينية المتطرفة.

ويصوت البرلمان البريطاني مساء بعد غد الثلاثاء على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات مطولة، وتجدر الإشارة إلى أن فرص رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتمرير خططها في البرلمان، تبدو سيئة للغاية.