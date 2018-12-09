توقعات ألمانية بمزيد من الضغوط على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا وشارك فيه ألف شخص يعيشون في البلاد، أن الغالبية تنتظر من برلين ممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "هوب" لأبحاث السوق، لصالح منظمة العفو الدولية أن 86% من المشاركين يتبنون الرأي القائل بأن على الحكومة الألمانية أن تكون أكثر فعالية في هذا الشأن.

وأعرب 40% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن برلين تراعي حقوق الإنسان في عملها اليومي بشكل كاف، فيما رأى 60% منهم أن القضية مُهْمَلَة.

وازدادت النظرة السلبية لوضع حقوق الإنسان في ألمانيا خلال العامين الأخيرين، إذ أعرب 67% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بتزايد العنصرية في بلادهم.

واعتبر 25% أن وضع حق اللجوء شهد تحسنا، وفي المقابل رأى 42% أنه تدهور.

وأعرب 45% عن اعتقادهم بأن حماية الخصوصية شهدت قيودا متزايدة فيما رأى 17% فقط أن حماية الخصوصية تحسنت.

وشمل الاستطلاع 1000 شخص يعيشون في ألمانيا تزيد أعمارهم عن 16 عاما، وجرى الاستطلاع عبر الهاتف، وأجري الاستطلاع بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للتصديق على الإعلان العام لحقوق الإنسان، والتي تحل غدا الاثنين.

وجرى إقرار الإعلان في العاشر من ديسمبر 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، ويتألف هذا الإعلان من 30 مادة، وتبدأ المادة الأولى بعبارة: " يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".

ومن بين حقوق الإنسان، الحق في الحياة والحرية وحظر التعذيب والعبودية والتمييز وحرية العقيدة والمساواة أمام القانون وحق اللجوء وحق التنقل والهجرة.