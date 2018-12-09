وزير الاقتصاد الفرنسي: تظاهرات السترات الصفراء سيكون لها تأثير خطير على اقتصاد البلاد

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير ، اليوم الأحد، أن تظاهرات "حركة السترات الصفراء" سيكون لها "تأثير خطير" على اقتصاد بلاده .

وأضاف لومير - في تصريحات خاصة لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية - لدى قيامه بجولة ميدانية في العاصمة (باريس) - أنه لا يستطيع الحديث عن تقديرات واضحة لهذا التأثير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هنناك تأثيرا خطير فيما يتعلق بالصورة الرائعة لفرنسا - حكسب تعبيره.

وأوضح أنه من الضروري أن تقدم الحكومة الفرنسية يد العون لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت أثناء التظاهرات.

وكان المتظاهرون قد اقتحموا المطاعم والمحال التجارية " الراقية " في العاصمة الفرنسية (باريس ) خلال تظاهرات أمس السبت التي نظمتها "حركة السترات الصفراء" احتجاجا على ارتفاع أسعار المعيشة.

يذكر أن اجمالي الخسائر في إيرادات المحال التجارية بسبب التظاهرات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي تجاوزت مليار "يورو" ، فيما شهدت القطاعات المرتبطة بالسياحة خلال الأسبوع الجاري انخفاضا يعد الأدنى في أسهمها منذ عدة أشهر.