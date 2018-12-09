الانفصاليون المتشددون يغلقون طريقا رئيسيا في كتالونيا

أغلق حوالي 200 من الانفصاليين المتشددين في كتالونيا طريقا مهما حيويا في الإقليم بإطارات سيارات للضغط في صالح مطالبهم بانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

ودعا النشطاء عبر موقع تويتر غيرهم من أنصار الانفصال إلى المشاركة في الحصار "غير المحدود" الذي نظموه و"إصابة البلاد بالشلل" إلى أن يتم إعلان تأسيس جمهورية كتالونية مستقلة.

وبدأت المجموعة، في الصباح الباكر اليوم، في تكديس إطارات السيارات على طريق "إيه بي 7" السريع بالقرب من بلدة لامبويّا، وفقا لما ذكرته صحيفة "لا فانجوارديا" نقلا عن الشرطة.

وتشكلت صفوف طويلة بلغ طولها أربعة كيلومترات في اتجاهي الطريق، بينما وجهت وكالة المرور في كتالونيا المركبات إلى طرق أخرى.

ويبدأ الطريق السريع الذي قطعه المتظاهرون على الحدود مع فرنسا وينتهي في إقليم "أندلوسيا" جنوبي إسبانيا.

يشار إلى أن هؤلاء الانفصاليين أعضاء فيما يطلق عليه لجنة الدفاع عن الجمهورية ويطالبون بانفصال كتالونيا من جانب واحد عن إسبانيا بما يتماشى مع استفتاء الاستقلال المحظور في الأول من أكتوبر 2017.