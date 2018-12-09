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الشرطة القبرصية تلقي القبض على 40 مهاجرا سوريا قبالة ساحلها الشمالي الغربي

نيقوسيا - أ ش أ
نشر فى : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 10:27 م | آخر تحديث : الأحد 9 ديسمبر 2018 - 10:27 م

ألقت الشرطة القبرصية القبض على 40 مهاجرًا سوريًا بعد أن تم إنزالهم من قارب قبالة الساحل الشمال الغربي للجزيرة القبرصية.

وأعلنت الشرطة حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأحد، أن سلطات البلاد -في بادئ الأمر- رصدت القارب على بعد نحو 25 كيلومترًا من الساحل في وقت متأخر من مساء السبت، كما أوضحت الشرطة أن من بين المهاجرين سيدتين وطفل قد انطلقوا من مدينة مرسين التركية، وأنه تم نقل جميع المهاجرين إلى مركز استقبال في ضواحي العاصمة القبرصية نيقوسيا.

كانت السلطات القبرصية قد أشارت إلى أن الارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين الذين وصلوا للبلاد قد جعل الجزيرة الصغيرة تتحول إلى الوجهة الأولى لطالبي اللجوء من بين دول الاتحاد الأوروبي.

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