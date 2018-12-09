تعديلات وزارية في بلجيكا بعد انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي من الحكومة

ذكر تقرير بوسائل الإعلام البلجيكية أن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، يجري تعديلا وزاريا لحكومته لاستبدال الوزراء الثلاثة من الحزب الوطني الفلمنكي الذين استقالوا من الحكومة.

وذكر موقع "في.آر.تي" الالكتروني أن ماجي دي بلوك، وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية ستتولى حقيبة اللجوء والهجرة وهو منصب كانت قد تولته سابقا.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء، الكسندر دي كرو منصب وزير المالية خلفا لجوهان فان أوفيرتفيلدت.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية, بيتر دي كريم سيكون وزيرا للداخلية، خلفا لجان جامبون، بينما سيصبح دنيس دوكارم، الذي تشمل حقيبته الزراعة، وزيرا للدفاع.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" إن ميشيل يجتمع اليوم الأحد مع الملك فيليب، الذي سيصادق على الحكومة الجديدة.