الجيش التونسي ينتشر بولاية باجة بعد حرق مركز شرطة ونهب مقر حكومي

انتشرت وحدات من الجيش الوطني التونسي الليلة الماضية وسط مدينة نفزة بولاية باجة، بعد أن أضرم محتجون النيران في مقر للشرطة ونهبوا محتويات أحد المقار الحكومية المدينة.



صرح بذلك مصدر أمني لصحيفة «الصريح أون لاين» التونسية المستقلة، وقال "إن وحدات من الجيش تمركزت في الولاية لدعم جهود القوات الأمنية بعد أن قام محتجون بحرق مركز الشرطة وسيارتين أمنيتين تابعتين للمركز، واقتحام مبنى القباضة المالية (هيئة تحصيل الضرائب) ونهب محتوياته.



ولم يوضح المصدر أسباب هذه الاحتجاجات والاعتداءات علي المقار الحكومية التونسية.