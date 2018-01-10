قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إنه يتم التنسيق حاليًا بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية للوصول إلى تفاهم محدد للاستقرار على الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر السكك الحديدية، متابعًا أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة فور الاستقرار عليها.

وأضاف «شعث»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الأربعاء، أن الوزارة قدمت مقترحًا لزيادات أسعار تذاكر القطارات بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%، بحد أدنى 3 جنيهات، مؤكدًا أنه لا اتجاه لتطبيق الأسعار الموحدة، حيث إن الأسعار يتم حسابها بطول المسافة التي يركبها المسافر.

وأوضح أنه كان لابد من اتخاذ هذا الإجراء، حتى يتم التوازن في المرفق، مستطردًا: «الدولة لديها تشوهًا في فروق أسعار التذاكر، وهدف الزيادة هي اعتدال الميزان، لأن الحكومة تدعم تذاكر القطارات بنسبة 75% في بعض الأوقات، المفترض المواطن يحصل على دعم نصف سعر التذكرة بأقصى تقدير».

وأكد وجود تحسن في مواعيد ذهاب ووصول القطارات وما زال العمل مستمرًا على تحسين مستوى الخدمة، موضحًا أن الزيادة في أسعار التذاكر ستستخدم في إصلاح المرفق من ثم تطويره.

وتابع: «المطارات المكيفة يُفتح الحجز عليها قبلها بـ15 يومًا، لذلك تم حجزها بالسعر الحالي، ولن يتم تغير الأسعار قبل الإعلان عن الأمر».