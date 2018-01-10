المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا مايتي ماشاباني، الثلاثاء، سبل المضي قدما في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن بوريطة، القول إن رئيسي البلدين اتفقا خلال لقاء على هامش أعمال دورة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بأبيدجان في نوفمبر الماضي على "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التبادل الدبلوماسي واستكشاف مجالات التعاون".



وأكد الوزير المغربي أن لقاءه مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا على هامش مشاركتها في مؤتمر وزاري بالرباط بشأن وضع أجندة إفريقية حول الهجرة جاء من أجل المضي في هذا الاتجاه.. موضحًا أن اللقاء شكل مناسبة لتنسيق عمل الدولتين حول قضايا تتعلق بالهجرة والتنمية والسلام بالقارة الإفريقية مشيرًا إلى "أهمية هذا التنسيق في إسماع صوت القارة الإفريقية في النقاشات المتعددة الأطراف".



كانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا قد وصلت إلى الرباط اليوم للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة بجانب 20 مسؤولا من القارة الإفريقية.



وتعتبر الزيارة الأولى لمسئول من جنوب إفريقيا إلى الرباط بعد اللقاء الذي جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جنوب إفريقيا بأبيدجان وقرارهما الارتقاء بالتمثيلي الدبلوماسي وفتح آفاق للشراكة بين البلدين بهدف طي صفحة خلاف تتعلق بالمواقف المتباينة بين البلدين بشأن ملف الصحراء المغربية.