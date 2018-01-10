«رجال طائرة الأهلي» يفتتح مبارياته في نهائي الدوري أمام الطيران

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ناصر حمدي، جدول مباريات لذهاب من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز للرجال للموسم الحالي 2017 - 2018.
وتأهل 8 أندية للدور النهائي وهي: "الأهلي - الزمالك - طلائع الجيش - سبورتنج - سموحة - الطيران - 6 أكتوبر - الاتحاد السكندري".
وكان الأهلي قد تأهّل للدور النهائي من الدوري، بعد تصدّره مجموعته في الدور قبل النهائي، عقب فوزه بجميع المباريات، ذهابًا وعودة.
ويفتتح الأهلي مبارياته في الدور الأول من الدور النهائي بالدوري أمام فريق الطيران، يوم 20 من يناير الجاري، على صالة ستاد القاهرة الدولي.
وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور النهائي كالتالي:
– الجولة الأولى: الأهلي × الطيران.. 20 من يناير، على صالة ستاد القاهرة.
– الجولة الثانية: سبورتنج × الأهلي.. 21 من يناير، على صالة ستاد القاهرة.
– الجولة الثالثة: الأهلي × 6 أكتوبر.. 26 من يناير، على صالة سموحة.
– الجولة الرابعة: الاتحاد × الأهلي.. 27 من يناير، على صالة الاتحاد.
– الجولة الخامسة: الأهلي × الزمالك.. 4 من فبراير، على صالة هيئة قناة السويس.
– الجولة السادسة: سموحة × الأهلي.. 5 من فبراير، على صالة هيئة قناة السويس.
– الجولة السابعة: الجيش × الأهلي.. 7 من فبراير، على صالة هيئة قناة السويس.