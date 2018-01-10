«رجال طائرة الأهلي» يفتتح مبارياته في نهائي الدوري أمام الطيران

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ناصر حمدي، جدول مباريات لذهاب من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز للرجال للموسم الحالي 2017 - 2018.

وتأهل 8 أندية للدور النهائي وهي: "الأهلي - الزمالك - طلائع الجيش - سبورتنج - سموحة - الطيران - 6 أكتوبر - الاتحاد السكندري".

وكان الأهلي قد تأهّل للدور النهائي من الدوري، بعد تصدّره مجموعته في الدور قبل النهائي، عقب فوزه بجميع المباريات، ذهابًا وعودة.

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدور الأول من الدور النهائي بالدوري أمام فريق الطيران، يوم 20 من يناير الجاري، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور النهائي كالتالي: