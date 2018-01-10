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نجم المقاولون: الزمالك فاوضني ولا مانع في العودة للقلعة البيضاء

أمير نبيل
نشر فى : الأربعاء 10 يناير 2018 - 9:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يناير 2018 - 9:40 م

اعترف محمد فاروق لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، بأن نادي الزمالك يتفاوض بصفة رسمية مع إدارة المقاولون بشأن التعاقد معه في يناير الجاري.

وأكد فاروق في تصريحات تلفزيونية أن لا مانع لديه في ارتداء القميص الأبيض، طالما أن الأمر سيتخذ الإجراءات الرسمية وبموافقة ناديه.

وأشار إلى أنه لو تم تخييره ما بين ناديه السابق الأهلي، ونادي الزمالك، سيكون الخيار صعب في الوقت الحالي، وأن هناك بعض الأمور هي التي تحسم القرار في النهاية.

وانتقد نجم المقاولون، فترة الإسباني جاريدو في الأهلي، مؤكدا أنه كان دائم التقلب في قراراته لا سيما في استبعاد اللاعبين، حيث قال إن المدير الفني الأسبق للأهلي كان يستبعد لاعبين بسبب خطأ بسيط في التدريب.


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