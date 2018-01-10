قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، إن مصر تصدر ما يزيد على 112 منتج زراعي خام، بالإضافة إلى المنتجات المُصنعة أي التي تمر بعمليات تصنيع.

وأضاف «الحداد»، في برنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن هذه المنتجات تأتي من جميع الأراضي الزراعية في أنحاء الجمهورية، ما يتطلب فريق عمل كبير للغاية لفحص المحاصيل في الحقول والمحطات والموانئ أو المطارات، لذلك أصدرت الوزارة منظومة جديدة للحفاظ على الصادرات المصرية، طبقت بموجب قرار وزاري مشترك من وزيري الزراعة والصناعة.

وأوضح أن هذه المنظومة تشمل التعاون بين الحجر الزراعي، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذي يُشرف عليه المصدرين، بمتابعة وزارة الصناعة، بالإضافة إلى جمعية «هي»، وهي جمعية مُشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي، وغير هادفة للربح، لكنها معنية بإعطاء الإرشادات والدورات التدريبية للمزارعين والعاملين بالشركات التصديرية من أجل تنمية العملية التصديرية للمنتجات المصرية.