«الوطنية للانتخابات» تتحرك لعلاج مشاكل «تأييدات مرشحى الرئاسة»

الهيئة تطالب «العدل» بفترتى عمل يوميا.. والمواطنون يحررون 4400 تأييد فى اليوم الأول وتوقعات بارتفاع الأعداد إلى 15 ألفا فى نهاية اليوم الثانى

أرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطابًا إلى وزارة العدل تطلب فيه تعديلا ثانيا فى مواعيد عمل مكاتب الشهر العقارى، بعد مد فترة العمل اليومية إلى السادسة مساءً، وذلك خلال فترة تحرير إقرارات التأييد الرئاسى التى انطلقت الثلاثاء، فيما بدأت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية الأربعاء فى استقبال طلبات الوافدين الراغبين فى نقل لجانهم الانتخابية على محال عملهم.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة خاطبت وزارة العدل لمد مواعيد عمل مكاتب الشهر العقارى لتكون على فترتين، ولم يتم الاستقرار على تحديد المواعيد، مضيفا لـ«الشروق» أن النقاشات والمقترحات تدور حول مد العمل لفترتين ومن ضمن المقترحات أن تكون الفترة الأولى من التاسعة صباحا إلى الثالثة ثم ساعة راحة، والفترة الثانية من الرابعة حتى السابعة، لكنه لم يتم إقرار المواعيد النهائية من قبل الوزارة حتى الآن.

وأضاف الشريف أن عملية تحرير التأييدات تسير فى هدوء منذ يومها الأول، لكن ظهرت بعض العراقيل التقنية فى بعض المكاتب كالمشاكل التى وجدت فى الطابعات وضعف شبكة الإنترنت وتعطل أجهزة الباركود، موضحا أنه «تم التواصل مع أفرع الشهر العقارى التى تواجه بعض المشاكل البسيطة المتعلقة ببطء الانترنت وتشغيل الطابعات وطريقة تحرير التأييدات، بعدما ظهرت فى بعض المكاتب فى اليوم الأول المقرر لتلقى تأييدات المواطنين، وتم العمل على حلها وتلافيها بالتعاون مع الجهات المختصة».

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة، إن إقرارات اليوم الأول وصلت إلى حوالى 4400 إقرار تقريبًا، فيما رجحت مصادر أن تلامس الإقرارات حاجز الـ15 ألف توكيل مع نهاية اليوم الثانى.

وأضاف فؤاد لـ«الشروق» أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بدأت صباح اليوم فى استقبال طلبات الوافدين الراغبين فى نقل مقار لجانهم الانتخابية بالقرب من محال عملهم بدلا من محل إقامتهم، موضحًا أن هناك 36 لجنة داخل المحاكم الابتدائية وأن جميعها بدأت فى العمل بعد تدريب أعضائها على التعامل مع تلك الطلبات.

وأشار إلى أن اللجان بدأت فى استقبال طلبات الوافدين من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء، وأن عملها سيستمر لفترة طويلة ربما تصل إلى مطلع مارس المقبل، موضحًا أن الهدف هو التيسير على المواطنين.

وأكد فؤاد أن مكاتب الشهر العقارى يقع ضمن اختصاصها أيضا استقبال طلبات الوافدين لكن الهيئة الوطنية للانتخابات تفضل تأجيل تلك الخطوة لما بعد 29 يناير وهو الموعد المحدد لغلق باب الترشح ومن ثم توقف استقبال الراغبين فى تحرير إقرارات تأييد مرشحى الرئاسة.

وفى سياق آخر؛ تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الأولية للحصر العددى لأصوات المصريين فى الداخل والخارج المتعلقة بالانتخاب التكميلى فى دائرة جرجا بمحافظة سوهاج على مقعد النائب المتوفى هرقل وفقى.

وأظهرت النتائج الأولية التى أعلنتها لجنة انتخابات محافظة سوهاج فوز المرشح رشدى وفقى شقيق النائب الراحل بالمقعد على حساب خليفة رضوان حيث بلغ عدد الحضور 37 ألفا و665 مواطنا والأصوات الصحيحة 36 ألف و667 صوتا والباطلة 1298 صوتا.

وأوضحت النتائج حصول خليفة رضوان على 17 ألفا و 776 صوتا وحصول رشدى وفقى على 18 ألفا و591 صوتا، لكن تبقى تلك النتائج غير رسمية خاصة أن نتائج تصويت المصريين فى الخارج لم تعلن إضافة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن حتى الآن عن النتائج النهائية.