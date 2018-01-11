الأمم المتحدة: نزوح نحو 100 ألف شخص في إدلب منذ ديسمبر الماضي بسبب المعارك

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص نزحوا منذ مطلع ديسمبر الماضي؛ إثر المعارك التي تخوضها القوات السورية وفصائل مسلحة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت وصل عدد القتلى المدنيين خلال الأسبوعين الآخرين في المنطقة ذاتها إلى نحو مائة.

وذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة - نقلته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - أن 99 ألفا و569 شخصا نزحوا من المنطقة في الفترة الممتدة بين الأول من ديسمبر وحتى التاسع من الشهر الحالي، فيما توجه معظم هؤلاء النازحين إلى مناطق في وسط محافظة إدلب وشمالها، بعد فرارهم من ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي.

وأكد التقرير أن كثيرا من النازحين يجدون أنفسهم "بلا ملجأ" لا سيما أن "إمكانية الإيواء (النازحين) في محافظة إدلب منخفضة وإيجاد مكان لاستئجاره صعب للغاية".

وتؤوي محافظة إدلب وفق الأمم المتحدة، 2.5 مليون نسمة بينهم 1.1 مليون نازح.

وحذرت الأمم المتحدة من "الوتيرة المقلقة" للمعارك ومن "استمرار القصف العنيف على مناطق عدة في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، مما يؤدي إلى خسائر ونزوح في صفوف المدنيين ودمار البنى التحتية الحيوية".